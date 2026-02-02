Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato machista en MosManifestación sanidadGetafe - CeltaBalaídos MundialEntrevista Abel CaballeroVirus sincital Chuvi
instagramlinkedin

Preocupación por el estado de salud del rey Juan Carlos

El emérito se encuentra en un momento delicado, lejos de España, a sus 88 años

Mucho se ha hablado del rey Juan Carlos I en los últimos meses, especialmente tras la publicación de sus memorias, tituladas Reconciliación. Desde entonces, el estado del emérito, que a sus 88 años reside en Abu Dabi, ha generado numerosas incógnitas. Según ha explicado la presentadora Susanna Griso en Espejo Público, Juan Carlos arrastra problemas cardíacos desde hace años y lleva implantado un marcapasos, lo que obliga a un seguimiento médico constante. Aun así, su círculo íntimo ha comentado que: «Él tiene un corazón delicado». Mientras tanto, el emérito tiene un objetivo claro: pasar sus últimos años en España. Aun así, la realidad es que Felipe VI tendría que enfrentarse a una compleja decisión institucional para hacerlo viable, algo que hoy parece poco probable por el impacto que podría tener en la imagen de la Corona, especialmente tras la publicación de las comentadas memorias

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents