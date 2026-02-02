Preocupación por el estado de salud del rey Juan Carlos

Mucho se ha hablado del rey Juan Carlos I en los últimos meses, especialmente tras la publicación de sus memorias, tituladas Reconciliación. Desde entonces, el estado del emérito, que a sus 88 años reside en Abu Dabi, ha generado numerosas incógnitas. Según ha explicado la presentadora Susanna Griso en Espejo Público, Juan Carlos arrastra problemas cardíacos desde hace años y lleva implantado un marcapasos, lo que obliga a un seguimiento médico constante. Aun así, su círculo íntimo ha comentado que: «Él tiene un corazón delicado». Mientras tanto, el emérito tiene un objetivo claro: pasar sus últimos años en España. Aun así, la realidad es que Felipe VI tendría que enfrentarse a una compleja decisión institucional para hacerlo viable, algo que hoy parece poco probable por el impacto que podría tener en la imagen de la Corona, especialmente tras la publicación de las comentadas memorias