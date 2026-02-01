Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Marinero gallego muertoSe marcha Bryan ZaragozaCruceristas se casan en el CunqueiroRed 'narcolanchas' GaliciaMuere Francisco García (BNG)San Blas
instagramlinkedin

Shakira regresa a España

La cantante volverá a vivir en España, pero no lo hará en Barcelona, sino en Madrid. Una decisión que se debe a razones logísticas para desplazarse de forma más cómoda durante su gira europea.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents