«Estoy orgullosa de las escenas íntimas de ‘Los Bridgerton’»

Heredó de Chris Van Dusen el rol de showrunner de Los Bridgerton. ¿Cuáles han sido sus aportaciones más importantes?

Cada temporada tiene un sabor diferente. Y por eso, de forma natural, quien sea que lleve las riendas debe prestar atención al tono que necesita el material. En mi opinión, he traído un verdadero aprecio por los libros y un amor por el género romántico. Soy fan de esta clase de historias. Así que siempre parto de ese lugar de respeto.

La tercera temporada encandiló a los fans y fue celebrada por, entre otros motivos, mostrar que se pueden hacer escenas de sexo con cuerpos no normativos. ¿Se siente orgullosa de ese logro?

Me siento orgullosa de las escenas íntimas de la serie en general. Me enorgullece mostrar un sexo que no es ajeno a la alegría, ni a la amistad, ni a la risa. Es el contenido de esas escenas de sexo de lo que nos sentimos orgullosos.

En esta cuarta entrega, el personaje principal es un galán solo relativamente canónico: Benedict Bridgerton, que ha abierto los ojos a su propia pansexualidad. Todavía parece haber reticencia a colocar personajes bisexuales o pansexuales en el centro de la acción.

Los Bridgerton se ha forjado una reputación como fantasía inclusiva. Por ese motivo, era necesario incluir una historia de amor queer. De acuerdo, la historia de Benedict de esta temporada acaba siendo hetero, pero el elemento queer no desaparece en ningún momento de su personalidad.

Precisamente Shonda Rhimes se atrevió hace 12 años a presentar a una heroína bisexual: la abogada defensora y profesora de derecho Annalise Keating (Viola Davis) de Cómo defender a un asesino.

Desde el principio, Shondaland ha lanzado proyectos de espíritu inclusivo, algo que me hace sentir orgullosa de trabajar aquí.

¿Hasta qué punto se involucra Rhimes en Los Bridgerton ahora?

Está muy, muy involucrada. Se lee todas las versiones de los guiones y nos da su opinión. También participa mucho en la fase de montaje. Es una etapa en la que realmente tiene mucho que decir y en la que se muestra, una y otra vez, cómo la mejor a la hora de encontrar el pulso vital de una temporada.

¿Qué puede decirnos de la colaboración con Julia Quinn? ¿Suele aceptar bien los cambios que se están haciendo en términos de raza y sexualidad?

Siempre nos ha apoyado. Me siento agradecida por esa relación. Y, por supuesto, cada vez que empezamos una temporada, me acerco a ella y trato de resolver un montón de dudas.

¿Quería hacer esta temporada diferente? ¿Venía todo dado por el libro (Te doy mi corazón)?

Yo diría que esta temporada tiene un tono más de cuento de hadas. Y los cuentos de hadas pueden deslizarse por lugares oscuros. Todo es dramático en ellos y para llegar a la luz del final debes pasar por la oscuridad. El libro de Quinn tenía todo eso; seguir lo que había en sus páginas dio forma al tono adecuado. En concreto, estábamos pensando en cómo podíamos actualizar la historia de La Cenicienta.

¿A qué conclusión llegaron?

Entendimos que todo era cuestión de modernizar el personaje. La criada es, tradicionalmente, una damisela en apuros, y en este caso, era importante remarcar la voluntad de Sophie y pensar en formas de mostrar que ella dirige su propia vida y que no está simplemente esperando a ser rescatada por el noble.

Yerin Ha es una actriz magnética que, seguramente, se verá propulsada a cotas estratosféricas de estrellato con esta temporada.

Desde el comienzo de la escritura nos propusimos fichar a una protagonista asiática. Ella llegó bastante tarde al proceso, pero enseguida vimos que era la actriz idónea para el papel. Ha sabido dar muchas agallas al personaje.

¿Hizo tests de química con Luke Thompson?

Los hizo, los hizo. El primero fue a través de Zoom porque Yerin estaba en Sídney en ese momento, si no recuerdo mal. E incluso a través de Zoom era fácil sentir la química que existía entre ellos. Nos dijimos que si funcionaban como pareja en esa extraña plataforma, seguramente debían hacerlo también en persona frente a la cámara.

¿Qué puede contarnos de futuras temporadas?

Noticias relacionadas

Acabamos de terminar de escribir la quinta y vamos a empezar a filmar en unos pocos meses. Es curioso ir tan rápido, haber ya escrito la quinta cuando casi no se ha empezado a ver la cuarta. Pero hay que mantener el tren en marcha. Nos gustaría abordar a cada hijo de los Bridgerton. Si tenemos la suerte de hacer una séptima y octava temporadas, llegaremos a contar las historias de Hyacinth [Florence Hunt] y Gregory [Will Tilston].