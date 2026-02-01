Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece Alma María Vaesken, solista de Los 3 Sudamericanos

Alma Mª Vaesken. | | E.P.

La cantante Alma María Vaesken, integrante del grupo Los 3 Sudamericanos, falleció ayer en Tarancón (Castilla la Mancha) a los 89 años de edad, según informó la familia en un comunicado. Nacida en Paraguay, en 1959 fundó junto con Johnny Torales y Casto Darío Martínez la banda Los 3 Sudamericanos, que se instaló en España en la década de los sesenta para iniciar una larga y exitosa carrera musical durante la que recorrieron países y grabaron canciones como ‘Pulpa de tamarindo’, ‘Cartagena’, ‘Cuando salí de Cuba’ o ‘Me lo dijo Pérez’, entre otros grandes éxitos de la época.

A través de un comunicado, la familia agradece el apoyo y las muestras de condolencias por parte de admiradores, amigos y familia, así como la labor de los periodistas que se han interesado por la artista a lo largo de su carrera.

