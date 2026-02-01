Adiós a la «madre» del travieso Culkin

Tenía 71 años y el éxito, o el reconocimiento, que no es siempre lo mismo, le llegó tarde. Catherine O’Hara falleció el viernes en un hospital de Los Ángeles. Cuando interpretó a la madre de Macaulay Culkin en Solo en casa (1990) tenía 36 años. Su rostro, y sus dotes para la comedia, fueron más conocidos a partir de su presencia en esta exitosa película. Pero antes, esta actriz canadiense nacida en Toronto, había protagonizado filmes y series en su país e intervenido en al menos tres películas importantes: ¡Jo, qué noche! (1985), Se acabó el pastel (1986) y Bitelchús (1988). En el filme de Martin Scorsese dio vida a uno de los personajes involucrados en la delirante experiencia nocturna de Griffin Dune. En el de Mike Nichols encarnó a una amiga de Meryl Streep, y en la comedia negra y fantástica de Tim Burton se lució como la excéntrica madre de Winona Ryder.

Vino después Solo en casa, y su secuela, y el wéstern Wyatt Earp (1994). Solo gozó de un papel protagonista en El año que murió Elvis (1995), en el que interpretó a la madre de un entonces desconocido Jared Leto. Intervino en varias comedias de Christopher Guest, el director de This spinal tap, y en producciones curiosas como Una serie de catastróficas desdichas de Lemony Snicket (2004), junto a Jim Carrey, y Donde viven los monstruos (2009), de Spike Jonze.

Su último trabajo había sido en la serie The studio, una comedia de Seth Rogen. O’Hara interpreta a una cínica productora, y el papel le valió una nominación en los Globos de Oro, premio que logró en 2015 por Schitt’s Creek, relato satírico sobre una familia arruinada. Nominada en 10 ocasiones a los Emmy, lo ganó dos veces, por Schitt’s Creek y SCTV Network 90.