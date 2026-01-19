Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reto demográficoOcaso talleresInvestigación ChuviJavier y PipoGalicia y el true crimeCelta
instagramlinkedin

Paula Vázquez y su tratamiento por el TDAH

Viviendo uno de los momentos profesionales más dulces de su carrera, la presentadora gallega habla sobre su tratamiento por el TDAH. «Lo puedo dejar si quiero, porque no tiene efectos secundarios», ha asegurado.

TEMAS

Tracking Pixel Contents