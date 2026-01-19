Eugenia de York rompe el contacto con su padre

La princesa Eugenia de York ha cortado todo contacto con su deshonrado padre a raíz del escándalo de Jeffrey Epstein, según informó ayer The Mail on Sunday.

Andrés Mountbatten-Windsor, quien fue despojado de sus títulos reales el pasado mes de octubre por sus vínculos con el magnate pedófilo, está «devastado», según la publicación, por el distanciamiento de su hija menor, tras las nuevas revelaciones sobre la relación del hermano del rey Carlos III con el financiero.

Esto significaría que Eugenia, de 35 años, no ha hablado desde entonces con su padre, a quien tampoco visitó por Navidad. En el caso de Eugenia, quien fundó el Colectivo Antiesclavitud para ayudar a combatir el tráfico sexual, el enfado se agrava ante la negativa de su padre a disculparse con las víctimas de Epstein, según el dominical.

La hermana mayor, la princesa Beatriz, también hija de Sarah Ferguson, ha adoptado una postura diferente, y mantiene las formas y el contacto con su padre, para salvar en la medida de lo posible algo de su maltrecha reputación dentro de la familia real británica. Beatriz sí invitó a su padre al bautizo de su hija Athena el mes pasado en Londres, aunque luego no acudió a la fiesta que siguió a la ceremonia.