Capitán de una gran serie médica

The Pitt era un proyecto a priori modesto. En mitad de días financieramente extraños, Max se aferraba al valor seguro del género hospitalario y, además, con uno de sus rostros más emblemáticos, Noah Wyle, antiguo John Carter del clásico Urgencias. La gente lo aceptó gustosamente; cada episodio superaba en número de espectadores al anterior. También la crítica apoyó el proyecto, una vez comprobó que esto no era exactamente un reboot encubierto de Urgencias, sino que tenía su propia personalidad. Como colofón, en septiembre del año pasado recibía cinco premios Emmy, incluyendo los de mejor serie dramática y mejor actor protagonista (para Wyle, también productor). Este año volverá a concursar: su segunda temporada se acaba de estrenar. Y habrá tercera.

«No sé cuál es nuestro ingrediente secreto», nos explica Wyle en mesa redonda virtual sobre la sorprendente aceptación. «En un principio nuestra intención era hacer el drama médico más preciso que jamás se hubiera visto en televisión, y ser tan fieles como fuera posible a la experiencia de los sanitarios que están en primera línea. A ellos nos dirigíamos y ellos fueron los primeros en abrazarnos. La serie se hizo famosa por el boca-oreja de la comunidad médica. Ellos confirmaron su autenticidad e invitaron a otra gente a descubrirla».

Hay algo más que distingue a The Pitt del grueso de dramas médicos ahí afuera: por mucho que se hable de ella como serie de vieja escuela, su sensibilidad remite más a los atrevimientos cuasi periodísticos de David Simon que al melodrama habitual en el subgénero. «Hemos quitado muchos artificios esperables, como la música y algunas herramientas cinematográficas que pueden sacar al espectador de la experiencia y recordarle que está viendo algo diseñado para su entretenimiento en lugar de para apelar a sus sentidos de manera diferente». Hablando de artificios, en la serie no se usan imágenes generadas por ordenador: todo lo que se ve son efectos especiales de maquillaje. «El parto del episodio 11 fue increíble. Hice todo lo que dije que estaba haciendo. ¡Realmente saqué a ese bebé robótico de ese increíble falso torso!».

En su regreso, The Pitt se desarrolla diez meses después del anterior turno que vimos y sufrimos y no podremos olvidar. Es el fin de semana del 4 de julio, con lo que se pueden esperar accidentes con barbacoas. El Dr. Robby (Wyle) planea cogerse un periodo sabático de tres meses antes de que su trabajo en el Pittsburgh Trauma Medical Center acabe con su cordura. Piensa recorrer Norteamérica en moto, pero «esto es más que la clásica crisis de la mediana edad», nos avisa Wyle. «Se trata de lidiar con un trastorno de estrés postraumático. Es la suma de más de tres décadas atendiendo a cuatro o cinco personas cada hora en el peor día de su vida. Ser el capitán es difícil porque te aísla: has de poner todo el tiempo, incluso en el peor momento, cara de competencia y confianza».