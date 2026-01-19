Álvaro Morata y Alice Campello, separados

La separación de Álvaro Morata y Alice Campello es un hecho. Tras meses de rumores, después de ocho años y cuatro hijos, con una depresión postparto de Campello y las idas y venidas del futbolista por motivos profesionales por en medio, la revista «¡Hola!» publica las fotos que confirman que la pareja se ha distanciado definitivamente. El futbolista español, según la revista, se ha mudado a una casa próxima al hogar familiar en Milán, al que va a recoger a sus hijos, a las puertas del edificio y sin traspasar el portal. Tras pasar las navidades por separado, tan solo quedaba una confirmación en forma de hechos a falta de un comunicado oficial por parte de los protagonistas. En un extenso reportaje de «¡Hola!» constata que el deportista acudió a celebrar el cumpleaños de la pequeña Bella a la casa familiar y a su llegada al domicilio llamó al telefonillo.