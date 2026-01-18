Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pau Gasol y Catherine McDonnell

El exjugador de baloncesto y la empresaria ya son padres por tercera vez . Según han compartido en redes sociales, han dado la bienvenida al mundo a una niña, Olivia.

