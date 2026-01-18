La Casa Real despide a Irene de Grecia

A hombros de un piquete de honor de la Guardia Real y cubierto por la bandera de la familia real griega, entró ayer el féretro de Irene de Grecia, hermana pequeña de la reina Sofía que ostentaba el título de princesa de Grecia y Dinamarca, en la catedral ortodoxa griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid, donde se ofreció un responso íntimo tras su fallecimiento —que tuvo lugar el pasado jueves— en el que la reina emérita estuvo arropada por los monarcas Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y sus dos hijas, las infantas Cristina y Elena. Quien no estuvo presente fue Juan Carlos I, debido a que los médicos le desaconsejaron viajar desde Abu Dabi.

Doña Sofía, muy unida a su hermana, que durante las últimas cuatro décadas vivió en dependencias del Palacio de la Zarzuela, acudió vestida de riguroso luto bajo la atenta mirada de la princesa Leonor, que en todo momento estuvo pendiente de su abuela, quien le agarraba del brazo durante el complicado trance. Además, la reina emérita agradeció en varias ocasiones a los ciudadanos que estaban presentes y le expresaban su apoyo en este delicado momento.

La infanta Sofía, en un segundo plano y sin quitar ojo de encima a su hermana y a su abuela, fue detrás de ellas, mientras que sus padres encabezaron la fila para entrar en la catedral y velar a la princesa Irene de Grecia. También acudieron la infanta Margarita de Borbón, hermana de Juan Carlos I, junto a su marido, Carlos Zurita; el exmarido de la infanta Elena, Jaime de Marichalar; y otros miembros de la familia Urdangarin-Borbón y Marichalar-Borbón. Así, la única ausencia reseñable fue la del rey emérito.

Tras el sepelio, los miembros de la familia real firmaron en un libro de recuerdo. Mañana, a las 12.00 horas, se celebrará el funeral de Irene de Grecia en la catedral metropolitana de Atenas, a donde también acudirán los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía para arropar a doña Sofía.