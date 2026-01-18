Buscan figurantes para una «nueva serie de época» sobre la Galicia más rural

Tras un 2025 en el que Galicia demostró que es más que un escenario de película, pues también de series como El jardinero (Netflix), Punto Nemo (Prime Video) o la exitosa Animal (Netflix), todo apunta a que la comunidad seguirá siendo protagonista en el audiovisual este 2026.

Buen ejemplo de ello es que la empresa JP Castings busca figurantes para sacar la Galicia más rural en una «nueva serie de época» de la productora Vaca Films cuyos rodajes se espera que se inicien pronto hasta el próximo mes de mayo en distintas zonas de la comunidad como Santiago de Compostela, Lalín, Sobrado dos Monxes, Monfero, Celanova, Ribadavia y O Courel.

Se necesitan personas «que sepan hacer atillos, llevar cesto en la cabeza, cortar leña, desplumar o despellejar animales y desgranar maíz», así como «participar en la matanza del cerdo». «Se valorarán cortes de pelo clásicos, sin tintes modernos ni mechas, y cejas naturales sin depilar ni perfilar» acordes con la ambientación del proyecto.

Los interesados deberán rellenar un formulario que JP Castings ha compartido en sus redes sociales.