Pau Gasol y Catherine McDonnell anuncian el nacimiento de su tercera hija, Olivia

Pau Gasol (45) y Catherine McDonnell (36) han dado la bienvenida a su tercer hijo en común, una niña a la que han llamado Olivia. El exjugador de baloncesto y su esposa, estadounidense, que trabajó de periodista en ABC News y la Fox, aunque en la actualidad es vicepresidenta en la financiera Guggenheim Partners, han compartido la noticia a través de sus redes sociales con una imagen y un breve vídeo familiar en el que se muestran las manos de los padres y de sus dos hijos mayores, culminando con las diminutas manos de la recién nacida.

"Agradecidos de tener 10 deditos más a los que amar. Te queremos, hermanita", escribió McDonnell junto a la publicación, en un mensaje trilingüe -en inglés, español y catalán- que refleja el carácter cercano y familiar del anuncio. Fieles a la discreción que siempre ha marcado su vida privada, no han revelado más detalles sobre el nacimiento.

Familia numerosa

La pequeña Olivia se suma así a Elisabeth Gianna (Ellie), nacida en 2020, y Max, que llegó al mundo en 2022, convirtiendo al matrimonio en familia numerosa. El nombre elegido, de origen latino, está tradicionalmente vinculado a valores como la paz y la sabiduría.

La llegada de la nueva integrante no ha pasado desapercibida entre su entorno más cercano. Amigos y figuras del deporte como José Manuel Calderón, Ona Carbonell o Natalia Bryant, hija del recordado Kobe Bryant, han felicitado públicamente a la pareja, con la que mantienen una estrecha relación.

Casados desde 2019, Pau Gasol y Catherine McDonnell han construido su vida entre EEUU y España. En los últimos años han reforzado su vínculo con Barcelona, donde adquirieron una vivienda en el barrio de Sant Gervasi, y en 2024 celebraron una segunda ceremonia en el Empordà para compartir su unión con familiares y amigos.

Desde su retirada del baloncesto profesional en 2021, Gasol ha centrado gran parte de su vida en la familia y en proyectos vinculados al deporte y la salud. Miembro del Comité Olímpico Internacional y muy implicado en la Fundación Gasol, que impulsa junto a su hermano Marc, el exjugador ha reiterado en diversas ocasiones que esta etapa está marcada por la búsqueda de equilibrio y por disfrutar de lo esencial.

Con el nacimiento de Olivia, la familia Gasol-McDonnell inicia ahora un nuevo capítulo personal, una felicidad que han querido compartir de forma sencilla con quienes los siguen desde hace años.