La respuesta de un carnicero gallego a las hamburguesas del chef Dabiz Muñoz: «Eso no es entrecot»
El carnicero de Ribadavia corregía el corte de carne que el cocinero afirmaba utilizar en sus hamburguesas
El carnicero gallego Manuel Ribeiro se ha hecho viral en los últimos días tras desmentir en un vídeo al mediático chef de DiverXO, Dabiz Muñoz. Hace unas semanas, el cocinero subía un vídeo en el que mostraba cómo preparaba su hamburguesa navideña, entre otros ingredientes, Muñoz asegura que utiliza «entrecot de vaca rubia gallega» con 45 días de maduración.
Ribeiro, que sube contenido a redes sociales trabajando en la carnicería DaVila de Ribadavia, ha contestado al marido de Cristina Pedroche desmintiendo este ingrediente de su receta: «Eso no es entrecot».
El verdadero corte de carne que utiliza Dabiz Muñoz
«La semana pasada Dabiz Muñoz subió este vídeo. Eso no es entrecot, eso es llana o cañón. El entrecot es la chuleta sin el hueso, que es una parte parecida al cañón, pero el doble de cara. Está muy bien usar para picar el cañón, sobre todo para hamburguesas, es una parte que a mí personalmente me encanta», explica el carnicero en su propio vídeo.
En su reflexión, Ribeiro asegura que no entiende «el postureo de decir que es entrecot» y señala que afirmar eso implica que «o te la metió el carnicero o nos la estás metiendo a nosotros y, en los dos casos, está mal».
En el texto que acompaña a su publicación, el carnicero expone que «el nombre o el precio no hacen que sean siempre la carne más apropiada para según qué elaboraciones». Según apunta, aunque el entrecot es un buen corte de carne y uno de los que mayor popularidad tiene, el caño es una pieza más adecuada para una preparación como las hamburguesas.
Ribeiro insiste en que utilizar el nombre más reconocido, aunque la pieza que realmente se utiliza es buena, no es el objetivo de la cocina. «No cocinamos para decir nombres bonitos, cocinamos para comer bien. Un saludo Dabiz, espero que si ves el vídeo no te ofendas», concluye el texto del carnicero.
