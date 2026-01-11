Luz Casal presenta en París su último disco, «Me voy a permitir»

Luz Casal presentó ayer en París «Me voy a permitir», el último trabajo de su discografía compuesto por cinco canciones nuevas y otras tantas versiones, que interpretará en el Grand Rex, un escenario emblemático de la capital francesa.

Aunque estaba previsto que Carla Bruni subiese para cantar con Luz Casal el tema «Ella», la ex primera dama francesa tuvo que cancelar su participación por motivos de salud, según señalaron ayer fuentes del equipo de la cantante gallega.

«Ella», de Charles Aznavour, que dio la vuelta al mundo tras formar parte de la banda sonora de la película «Notting Hill», es la única colaboración cantada del disco, cuya edición en Francia salió con el título «Bravo», con una portada diferente y una canción nueva, «Tú y yo», en sustitución de «Me voy a permitir», considerada ‘demasiado roquera’ para el mercado galo, según señalaron las fuentes.

A París, Luz Casal llega tras actuar la víspera en Poitiers y tiene previstos conciertos en Grenoble, Lyon o Aix en Provence, entre otras ciudades de Francia, donde el público la descubrió gracias a la película «Tacones lejanos», de Pedro Almodóvar, y su interpretación de «Piensa en mí» de Agustín Lara.

Luz Casal, comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia y Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2013, lanzó a finales de 2025 su disco «Me voy a permitir», un álbum «ecléctico y poderoso», según la discográfica Universal Music, en el que conviven canciones originales con clásicos y colaboraciones como las de Carla Bruni, ‘Wix’ Wickens, Robbie McIntosh y Chris Barron.

«Este nuevo trabajo, un puente entre pasado y futuro, certifica su doble condición de compositora intuitiva y talentosa e intérprete excepcional, capaz no solo de cantar sino de habitar las canciones, sean suyas o ajenas, y la confirma como uno de los mayores iconos vivos de la música europea», destacó Universal Music.

Este nuevo disco, cuya gira inició el 2 de enero en Toledo, la marquesa de Luz y la Paz —título nobiliario concedido por Felipe VI en junio pasado por ser una exponente de la cultura y las artes de España—, fue concebido como homenaje a las mujeres que la inspiran en la música, pero tiene mucho de reivindicación personal y trasluce las inmensas ganas de disfrutar y de probarse que aún conserva.