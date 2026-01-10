Turquía
El actor turco Can Yaman, detenido en Estambul
En el marco de una investigación antidrogas que tiene como objetivo a rostros conocidos del ámbito artístico y social
EP
MADRID
El conocido actor turco Can Yaman ha ocupado los titulares de los medios de comunicación este sábado 10 de enero al haber sido detenido en Estambul en el marco de una investigación antidrogas que tiene como objetivo a rostros conocidos del ámbito artístico y social.
La operación ha sido dirigida por la Fiscalía General de Estambul y se han llevado a cabo registros de forma simultánea en varias discotecas y espacios frecuentados por personajes públicos.
Según han informado medios turcos, el actor ha pasado la noche bajo custodia policial y fue trasladado al Instituto de Medicina Forense para la realización de pruebas médicas. Junto a él, también ha sido detenida la actriz Selen Görgüzel.
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Llegó el día: el Hotel Bahía cierra para emprender su ansiada metamorfosis
- Caballero califica de «insostenible» la situación de la sanidad pública en Vigo
- Dos nuevos vuelos en el aeropuerto de Vigo templan un verano que amenaza con ser muy frío
- Corte inminente y duradero en el viaducto de la VG-20 de Vigo para avanzar en su rehabilitación
- Primera feria del año: «Vendimos todo el pulpo y, por ahora, sin subir precios»
- Vigo fija día y hora (estimada) para el apagado de las luces de Navidad