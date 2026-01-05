Rozalén: «Todos necesitamos un descanso»

Rozalén afronta una etapa de cambio tras anunciar que se retira temporalmente de los escenarios, una decisión que ha conmovido a sus seguidores pero que ella vive como un acto de cuidado personal. Lejos de tratarse de un adiós definitivo, la manchega insiste en que se trata de un paréntesis necesario después de años de intensa actividad .

En sus primeras palabras tras comunicar este «hasta luego», la artista explica que siente que este descanso no solo es bueno para ella, sino algo que muchos necesitan: «Creo que todos lo necesitamos». Al mismo tiempo, lanza un mensaje de calma a sus fans y deja claro que no está cerrando la puerta a la música: «No, por favor, qué va», responde cuando le preguntan si es un adiós definitivo, subrayando que se trata de una pausa y no de una despedida.

Rozalén admite que no sabe cuánto durará este silencio escénico, porque prefiere dejarse guiar por cómo se sienta en cada momento: «Vamos a descansar y ya entonces veremos cómo late el cuerpo». Durante este retiro tiene muy claro cuál será su refugio: «Hay que escribir mucho y leer mucho», adelanta, dando a entender que aprovechará este tiempo para nutrirse creativamente y volver, cuando toque, con nuevas canciones y mensajes.