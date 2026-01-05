María Pombo, a casa con su tercer bebé

María Pombo y Pablo Castellano han abandonado el hospital con Mariana en brazos, su tercera hija en común, confirmando que el parto ha sido «soñado» y que con ella cierran una etapa familiar «de la mejor manera». Con la llegada de la pequeña, el matrimonio se convierte oficialmente en familia numerosa junto a Martín y Vega, sus otros dos hijos.

«Un parto buenísimo, la verdad es que cerramos una etapa, este ya es mi tercero y mi último», explicaba María a los medios a la salida de la clínica. La influencer subrayó que en esta ocasión todo ha ido «muy fácil», que se trata de su «parto soñado», natural y respetando la fecha que deseaba, dentro del año 2026, y que se marcha a casa «muy feliz y muy agradecida a todo el equipo sanitario».

El matrimonio contó también cómo han vivido la llegada de Mariana sus hijos mayores: «Están flipando, sobre todo Martín, que vino a vernos ayer y no se quería ir, se fue llorando».