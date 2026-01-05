María Pombo, a casa con su tercer bebé
La influencer afirma al salir de la clínica que Mariana será su última hija
Europa Press
María Pombo y Pablo Castellano han abandonado el hospital con Mariana en brazos, su tercera hija en común, confirmando que el parto ha sido «soñado» y que con ella cierran una etapa familiar «de la mejor manera». Con la llegada de la pequeña, el matrimonio se convierte oficialmente en familia numerosa junto a Martín y Vega, sus otros dos hijos.
«Un parto buenísimo, la verdad es que cerramos una etapa, este ya es mi tercero y mi último», explicaba María a los medios a la salida de la clínica. La influencer subrayó que en esta ocasión todo ha ido «muy fácil», que se trata de su «parto soñado», natural y respetando la fecha que deseaba, dentro del año 2026, y que se marcha a casa «muy feliz y muy agradecida a todo el equipo sanitario».
El matrimonio contó también cómo han vivido la llegada de Mariana sus hijos mayores: «Están flipando, sobre todo Martín, que vino a vernos ayer y no se quería ir, se fue llorando».
- «La felicidad consiste en vivir sin echarla de menos, es un invento del mercado»
- Argentina autoriza la entrada en sus aguas a barcos chinos por un fuerte temporal; pesqueros gallegos, a la capa
- Nueva Pescanova busca comprador para su histórica filial de Mozambique
- El nuevo túnel de Vigo estará coronado por una «lengua» verde
- La ría de Vigo recibe al tercer mayor «tanque flotante» para peces vivos del mundo
- Tormenta perfecta en el PAC de Vigo: un médico menos y alta demanda asistencial provocan hasta cinco horas de espera
- La asimetría de la medicina en España: la responsabilidad sin autoridad (I)
- El nuevo plan «Renova o teu Vehículo» de la Xunta aspira a movilizar 37 millones para descarbonizar 1.600 coches y furgonetas