Adiós al actor de Broadway Bret Hanna-Shuford

Bret Hanna-Shuford. | Instagram

Bret Hanna-Shuford, conocido actor en el circuito de los teatros de Broadway, ha fallecido a los 45 años debido a las complicaciones de un tipo raro y agresivo de linfoma, en la ciudad de Orlando, en Florida, según The Hollywood Reporter.

Bret tenía una larga trayectoria en Broadway, incluyendo participaciones en «La Bella y la Bestia», «Wicked» y las compañías originales de «Paramour», «Amazing Grace», «Chitty Chitty Bang Bang» y «La Sirenita» del Cirque du Soleil. Él y su esposo,Stephen Hanna-ShufordStephen, crearon la página conjunta en redes sociales Broadway Husbands, donde documentaron sus vidas como padres homosexuales.

