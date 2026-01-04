Will Smith, demandado por acoso sexual

El actor estadounidense Will Smith ha sido demandado por el violinista Brian King Joseph, finalista de «America’s Got Talent», por presunto acoso sexual, despido improcedente y represalias.

Según ha informado el medio «Variety», los hechos se enmarcan en «Based on a True Story: 2025 Tour», la gira musical del actor y rapero vinculada al lanzamiento de su primer álbum en dos décadas. La demanda fue registrada el 31 de diciembre de 2025 ante el Tribunal Superior de California. En el escrito, Joseph sostiene que Smith habría incurrido en un «comportamiento depredador» y que lo habría «preparado de forma deliberada para una explotación sexual» durante el desarrollo de la gira.El demandante explica que, con el paso del tiempo, ambos habrían desarrollado una relación personal estrecha.