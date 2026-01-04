La hija de Tomy Lee Jones habría consumido cocaína antes de morir

Victoria Jones, hija del popular actor estadounidense Tomy Lee Jones, había estado consumiendo cocaína durante la celebración de Año Nuevo y horas antes de ser encontrada muerta en la habitación de un hotel de Los Ángeles. Esa es la información que dio una testigo a los servicios de emergencia y que recoge el portal especializado TMZ, el primero en dar la noticia del fallecimiento de la joven de 34 años.

Fuentes policiales agregaron a TMZ que cuando las autoridades acudieron al hotel Fairmont San Francisco, el jueves por la mañana, en seguida sospecharon que se trataba de un caso de sobredosis por drogas porque Victoria Jones tenía los labios y las puntas de los dedos azulados. La joven había estado celebrando la entrada de 2026 con dos o tres personas en el mismo hotel y una testigo afirmó a los equipos de socorro haberla visto consumir esa droga en la fiesta.