Las bodas más esperadas: de Taylor Swift a Lady Gaga

Después de un 2025 de espectaculares bodorrios de famosos, como los de Jeff Bezos y Lauren Sánchez, en Venecia; Selena Gómez y Benny Blanco, en California, y el de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, con Alex Gruszynski en un antiguo monasterio del siglo XII de Sardón de Duero (Valladolid), 2026 también promete, pues varias parejas de famosos han compartido sus pedidas de mano o los nuevos pedruscos de diamantes. Aunque no todas han confirmado la fecha del enlace, estas son las 10 bodas de celebrities que podrían llegar este año.

Taylor Swift y Travis Kelce. Desde que en agosto Taylor Swift confirmó que se casa con el jugador de fútbol profesional Travis Kelce, el anuncio, con varias fotos superrománticas de la pedida en Instagram, ya suma casi 38 millones de corazones. Por ahora, se especula con la fecha. Según Page Six, podría ser el 13 de junio. Primero, porque ese mes ya habrá acabado la temporada deportiva, y segundo, porque el 13 es el día de la suerte para la intérprete de The Fate of Ophelia. También han avanzado que será un bodorrio de tres días en la mansión de Rhode Island que la cantante compró en 2013 por 18 millones de dólares.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo. Pocos días antes del anuncio de Swift, Georgina Rodríguez también gritó a los cuatro vientos en Instagram: «Sí, quiero. En esta y en todas las vidas». El anillo de compromiso se hizo viral al momento: no solo por su tamaño y su corte sino también por su precio (valorado en más de 6 millones de euros). El superenlace del siglo llegará después de nueve años de relación con Cristiano y dos hijas biológicas en común (Alana Martina y Bella Esmeralda).

Lady Gaga y Michael Polansky. La artista de Poker Face sigue inmersa en su gira Mayhem Ball, que concluirá en abril. Lady Gaga y su futuro marido, el empresario Michael Polansky, no descartan que su boda se produzca antes del fin de los conciertos. Además, la diva está deseando tener hijos: «Ser madre es lo que más quiero», ha confesado. Tras cuatro años de relación, los planes de boda se conocieron en julio de 2024, durante los JJ OO de París. Desde entonces, la estrella luce un diamante ovalado de gran tamaño valorado en un millón de dólares.

Dua Lipa y Callum Turner. Los rumores de romance entre la cantante Dua Lipa y el actor Callum Turner, ambos londinenses, comenzaron en enero de 2024, cuando la intérprete de Levitating acudió al after party de la premier de su serie Los amos del aire. Desde entonces, en las stories de la diva británica la pareja se ha hecho cada vez más presente en viajes, vacaciones, escapadas y fiesta junto a amigos. Zendaya y Tom Holland. Una de las parejas favoritas de Hollywood también podría celebrar su enlace en 2026:

Zendaya y Tom Holland. Su historia de amor comenzó en 2024 durante el rodaje de Spiderman: Homecoming y en enero de 2025 la protagonista de Euphoria apareció en los Globos de Oro en Los Ángeles luciendo un anillo de compromiso. Se espera un evento muy discreto, sin fotos para revistas ni anuncios públicos, dado que ambos son muy celosos de su intimidad.

Miley Cyrus y Maxx Morando. ¡Miley Cyrus y Maxx Morando se han comprometido! Después de cuatro años de noviazgo, la artista y el músico han dado el paso definitivo. Justo ahora hace un mes, en el estreno mundial de Avatar: Fuego y Ceniza. En su desfile por la alfombra roja, llamó mucho la atención el nuevo anillo de la cantante: una pieza de oro amarillo de 14 quilates con un diamante alargado, diseñado por Jacquie Aiche.

Nieves Álvarez y Bill Saad. Lo más granado de la moda, de la alta sociedad y de los negocios se verán las caras el año que viene en una de las bodas españolas más glamurosas.

Susanna Griso y Luis Enríquez. La conductora de Espejo Público (Antena 3), la periodista Susanna Griso, es otra que tiene fecha para su gran día, su boda con Luis Enríquez. El novio es ejecutivo de medios de comunicación, economista de formación, y está ligado a empresas como Vocento. Está divorciado y es padre de cuatro hijos. Enlace por lo civil, el 25 de julio en la Costa Brava.

Camila Mendes y Rudy Mancuso. En octubre, la actriz de la serie Riverdale anunció su compromiso con el músico, actor y director, Rudy Mancus, en octubre, a través de Instagram. Pedida romántica con el novio hincando la rodilla, y la novia, con lágrimas.

Liam Hemsworth y Gabriella Brooks. El actor australiano Liam Hemsworth, conocido por su papel en Los juegos del hambre, y por ser el cuñado de Elsa Pataky, confirmó su compromiso este año con la modelo Gabriella Brooks.