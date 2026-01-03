La salud de Andreu Buenafuente «marcha bien poco a poco»
Ricardo castelló
A finales de noviembre, el presentador de Futuro Imperfecto cogió la baja médica debido a un exceso de carga de trabajo y por estrés. El 12 de diciembre, Buenafuente anunciaba a través de sus redes sociales que no iba a dar las Campanadas con La 1. «Si queremos hacerlo bien va a llevar un poquito más de tiempo. No creo que deba acelerar una recuperación. Tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz y no veo nada bien en esforzarme para hacer un trabajo de un día», compartió con todos sus seguidores.
Ahora, Sílvia Abril, mujer de Buenafuente, decidió pronunciarse a través de sus redes sociales para informar sobre su estado de salud. «Todo va bien, marcha bien, poco a poco, pero va mejorando», comentó Abril.
