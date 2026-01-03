Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Beyoncé ya es multimillonaria

La cantante estadounidense se ha convertido en la quinta artista en alcanzar el estatus de multimillonaria, hecho por el que ha entrado en la exclusiva lista de Forbes.

