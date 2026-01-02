Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trump, contra George Clooney

El presidente de EE UU arremetió en Nochevieja contra George Clooney por convertirse en ciudadano francés y calificó sus películas de «escasas y mediocres».

