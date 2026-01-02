Pugna de vestuarios en la tele para despedir 2025

En la Puerta del Sol, cuando el reloj se asoma a la medianoche, Cristina Pedroche ya no solo presenta unas

campanadas: las viste con la sorpresa de cada año. Este 31 de diciembre, en su duodécima Nochevieja televisiva en Atresmedia, la presentadora convirtió el «¿qué llevará?» en un ejercicio de memoria y costura. El resultado fue un collage construido a partir de fragmentos de todos sus looks anteriores: plumas, strass, tul, flores, aplicaciones de cristal y hasta una mascarilla convertida en tiara.

La idea de Josie era deliberadamente antológica: reunir en una sola pieza «elementos que forman parte de la memoria colectiva de millones de espectadores» para «celebrar 12 años de estilismos» asociados ya a la marca cultural de las «Pedroche Campanadas». Es decir, un resumen material de una década larga de conversación pública, memes, debates estéticos y titulares que, año tras año, han acompañado a la cuenta atrás.

La confección fue también una lección de ingeniería artesanal. El propio relato del proceso habla de «reunir todo el material de 12 años: flores, brillos, esculturas, retazos» y resolver, capa a capa, problemas de equilibrio, peso y customización. Para hacerlo, el equipo recurrió a talleres especializados y a una red de artesanos del Made in Spain, un aspecto que Josie subraya de forma recurrente cuando describe el proyecto como una pieza coral más que como un simple «vestido».

En lo visual, la prenda funcionó como un mapa de referencias reconocibles para el espectador fiel. Según el desglose publicado tras la retransmisión, el delantero mezclaba tejidos extraídos de capas/abrigos de años anteriores (desde un mikado rojo hasta un tafetán rosa) y sumaba aplicaciones de cristal vinculadas a su primera etapa en Antena 3.

Más allá de la moda, Pedroche utilizó de nuevo el foco para un mensaje social: este año, en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer, centró el discurso en el acompañamiento, el apoyo y la necesidad de impulsar la investigación.

Chenoa, la elegancia del blanco

La cantante Chenoa ha sido la más elegante de la noche de RTVE con un diseño blanco y luminoso del manchego Alejandro de Miguel.

Un vestido en pedrería de canutillo y lentejuela blanco, con un favorecedor escote en forma de U, de generoso volumen en las mangas de tul de seda, que la han permitido brillar en La 1. La pieza, para la que han sido necesarias 200 horas de trabajo artesanal y la participación de la mitad de la plantilla del taller del diseñador, se ha elaborado en tiempo récord, ya que fue encargada con solo diez días de antelación. Y es que la pareja que inicialmente iba a presentar el programa especial de las campanadas en RTVE, Andreu Buenafuente y Silvia Abril, renunció en el último momento y el canal público los sustituyó por la «triunfita» y los Estopa.

Estopa, de alta sastrería

El dúo Cornellá, también ha tenido su dosis de alta sastrería en las campanadas de RTVE gracias al trabajo de Félix Ramiro, responsable del vestuario de los hermanos David y José Muñoz. El diseñador ha creado para ellos unas propuestas que apuestan por una elegancia sublime, en la que el guiño clásico de la sastrería tradicional se fusiona con el estilo más disruptivo y auténtico del dúo, demostrando que la sofisticación puede ir de la mano de la personalidad y la esencia artística.

El resultado es una imagen contemporánea, pulida y totalmente coherente con la identidad de Estopa, sin renunciar a su carácter cercano y genuino. Con esta colaboración, Félix Ramiro vuelve a poner de relieve su capacidad para reinterpretar el clasicismo desde una mirada actual, adaptándolo a perfiles únicos y alejados de los códigos convencionales, y reforzando su posición como uno de los grandes nombres de la alta sastrería española ligada a momentos históricos de la televisión.