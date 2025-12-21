Salvador Sobral rechaza volver a Eurovisión
El cantante portugués, ganador del festival en 2017, ha rechazado una invitación para participar como artista invitado en la edición de 2026. Sobral ha sido tajante al explicar sus motivos en una entrevista de radio en RAC1: «Si está Israel, yo no voy». El artista se ha convertido en una de las voces más críticas con la UER por no haber actuado contra Israel.
- La Armada Argentina intercepta un pesquero de Freiremar dentro de sus aguas nacionales
- Ingresa en el Chuvi uno de cada cinco pacientes que entra por urgencias y sube la ocupación al 95%
- Un muerto y tres heridos en un accidente entre una furgoneta y un turismo a la salida de la AP-9 en el puente de Rande
- Muere en Baiona una turista alemana de 85 años tras ser arrastrada por una ola mientras sacaba fotos
- Una llamada luminosa a la pausa irrumpe en el cielo de Vigo
- Una ola envuelve a un grupo de percebeiros en Cangas y deja a uno herido
- Abre la inscripción para optar a los 67 pisos de alquiler «asequible» en Vigo
- La Policía Local de Vilagarcía desaloja y precinta la cafetería El Huerto del Cura