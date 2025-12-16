Maestro de la comedia

Cada cineasta tiene sus momentos. De Rob Reiner nos queda mos sin duda con tres películas: This is Spinal Tap (1984), La princesa prometida (1987) y Cuando Harry encontró a Sally (1989). Se movió de manera cómoda por la comedia, sin asumir muchos riesgos —como su primera esposa, la directora Penny Marshall—, pero procurando un estilo conciso, elegante aunque no siempre educado: abundan en sus mejores películas las escenas de incorrección política. No es de extrañar teniendo en cuenta que su padre, Carl Reiner, realizó mano a mano con Steve Martin cintas disconformes como Cliente muerto no paga y Un genio con dos cerebros.

De This is Spinal Tap destaca el concepto: Reiner no inventó el fake cinematográfico ni el rockumental, pero dotó a ambos de sus más ingeniosas señas de identidad con la banda ficticia que protagoniza el filme.

La princesa prometida es un auténtico hype intergeneracional. Desde su estreno en 1987, esta historia que reflexiona sobre el cuento, la ficción, la leyenda y la realidad en el género de aventuras continúa funcionando entre públicos diversos como un preciso mecanismo de relojería. El guion lo firmó William Goldman, quien dijo que al espectador siempre hay que darle lo que desea, pero no de la forma en que lo espera. La princesa prometida lo demuestra.

Cuando Harry encontró a Sally, escrita por Nora Ephron, es una buena comedia con Meg Ryan, quien en los 90 polarizó el género, aunque en este caso se distancia del toque más romántico de sus trabajos con Tom Hanks (Joe contra el volcán, Algo para recordar, Tienes un e-mail). Es una inteligente reelaboración de la romcom, pero siendo un filme muy equilibrado, tiene una de esas secuencias que ensombrece todas las demás: el intenso orgasmo que Ryan finge ante un asombrado Billy Crystal en una cafetería.

Tres filmes importantes, dos de ellos del mainstream hollywoodiense; el primero se coció desde la independencia. Pero no son los únicos por los que Reiner dejó su muesca, discreta, quizá, pero sutil, en el cine estadounidense de las 5 últimas décadas. Está también Misery (1990), una aproximación al Stephen King más tortuoso y claustrofóbico, con el novelista James Caan atrapado en la casa de la obsesiva fan que encarna Kathy Bates. No fue el único encuentro con King. Cuatro años antes, Reiner realizó Cuenta conmigo (1986), con River Phoenix, Kiefer Sutherland, Will Wheaton y Corey Feldman.