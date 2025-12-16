Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jesús Ortiz y Jorge Alonso, la receta de la amistad

El periodista, padre de la reina Letizia, presentó ayer en Vigo el recetario escrito por el editor vigués

Jesús Ortiz (d.), Jorge Alonso y Tesa Díaz-Faes. | Pablo H. Gamarra

Rafa López

Rafa López

Vigo

No es habitual que el periodista Jesús Ortiz, padre de la reina Letizia, se prodigue en actos públicos, pero ayer hizo una excepción al presentar en El Corte Inglés de Vigo el recetario «Las comidas de Villasinda», de su colega y amigo vigués Jorge Alonso, y que tuvo a bien prologar. Ante medio centenar de personas, compartieron bromas y confidencias culinarias, y demostraron que las mejores amistades se cuecen en torno a una buena mesa.

El público, durante la presentación en El Corte Inglés. | P.H. Gamarra

«Dicen que la cocina es un acto de amor; yo digo que la cocina es un acto de comunicación: quien cocina comunica sensaciones y emociones –afirmó Ortiz–. No puede ser de otra forma que a los que nos dedicamos a la comunicación nos guste cocinar», añadió.

«A los dos les gustan las conversaciones largas y las mesas bien puestas», dijo, por su parte, la introductora del acto, Tesa Díaz-Faes, presidenta de Dircom Galicia. El periodista asturiano y Jorge Alonso se conocieron en Madrid hace un par de décadas, cuando el vigués era jefe de prensa del Ministerio de Sanidad y el ovetense trabajaba en una importante agencia de comunicación. «El libro es una diversión –contó Alonso– que volqué en mi blog personal y luego en Twitter, ahora X. Jesús me atosigó cuando le pregunté cómo hacer la fabada de forma perfecta», bromeó el también responsable de Agoeiro, la editorial que publica el libro. «Haces como los romanos: en la receta solo dices los ingredientes y que cada cual se las componga», le replicó el suegro de Felipe VI. Hace meses, Ortiz propuso cocinar una fabada durante la presentación, idea rompedora que finalmente no llevaron a cabo.

El libro contiene más de 200 recetas, la mayoría fáciles. Alonso considera su plato estrella el pulpo á feira con queso galmesano. Podemos dar fe de que es manjar de reyes.

