Arrestan a un hijo del cineasta Rob Reiner tras hallar a este y a su esposa muertos

Nick Reiner, el hijo mediano del actor, director y productor estadounidense Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michele Singer, fue arrestado este domingo pasado como sospechoso de homicidio horas después de que sus padres fueran hallados apuñalados en su casa de Brentwood (Los Ángeles).

Aunque el arresto no se hizo oficial, los registros de la cárcel del condado indican que Nick Reiner, de 32 años, fue arrestado a las 21.15 horas del domingo y procesado ya de madrugada de ayer. Se le atribuye un delito grave y se informa de que la fianza está fijada en cuatro millones de dólares.

A lo largo de los años Nick Reiner ha hablado con frecuencia de sus problemas con el abuso de estupefacientes y el sinhogarismo, que comenzaron en su adolescencia. Según le contó a la revista «People» en 2016, entró y salió de rehabilitación en varios periodos desde los 15 años, aproximadamente, y a medida que su adicción se intensificaba, se fue alejando cada vez más de su familia y su hogar, llegando a vivir en la calle en varios estados.

Cuestión de «suerte»

«Todo es cuestión de suerte. Lanzas los dados y esperas salir bien parado. Conocí a gente increíble allí, completamente fuera de mi entorno. Ahora, he estado en casa durante mucho tiempo y me he vuelto a acostumbrar a estar en Los Ángeles y con mi familia. Pero hubo muchos años difíciles», dijo en la entrevista.

Ya desde que se conocieron las primeras informaciones sobre el hallazgo de los cadáveres del matrimonio Reiner varios medios habían apuntado al hijo mediano como principal sospechoso en lo ocurrido.

Conmoción en Hollywood

La tragedia de los Reiner ha provocado conmoción en Hollywood, donde Reiner era una figura de peso no solo cinematográfico sino también político. Impulsó causas progresistas y estuvo alineado con los demócratas, una afinidad ideológica que se ha reflejado en declaraciones de condolencia de líderes como Barack Obama o el gobernador Gavin Newsom.

Esa conmoción ha hecho también que provoque indignación un mensaje colgado en Truth Social el presidente Donald Trump donde el mandatario, sin dar pruebas, y cuando la investigación aún está abierta, ha asegurado que Reiner fue asesinado por su «obsesión» con él, sugiriendo que la causa de la muerte fue «la rabia que causó a otros» con esa supuesta obsesión antitrump.

El mandatario utilizó el término «Trump Derangement Syndrome» (TDS), popularizado por sus partidarios para designar lo que consideran una hostilidad irracional contra el republicano, hasta el punto de ser comparable a una enfermedad mental.