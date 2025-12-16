Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ana Boyer, embarazada de nuevo

La hija de Isabel Preysler ha anunciado que espera junto a su marido, Fernando Verdasco, la llegada de su primera hija. La pareja ya tiene tres niños: Miguel, Mateo y Martín.

