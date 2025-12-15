Multitudinario último adiós a Robe Iniesta en Plasencia

Poco después de las diez de la mañana de ayer abría el control de acceso al palacio de congresos de Plasencia (Cáceres) para que comenzara el acto de despedida al músico más trascendente que ha dado la capital del Jerte, Robe Iniesta, el líder de Extremoduro, fallecido el miércoles a los 63 años. Ya en ese momento, cientos de personas hacían cola para entrar al recinto, placentinos, pero también muchas llegadas desde distintos puntos de España como Salamanca, Guadalajara, Madrid, Valencia, Guipúzcoa y Vizcaya, donde el músico residió varios años.

El primero de la cola era Iván, de Béjar, que llegó el sábado, a las doce de la noche, aparcó y pasó la noche en el interior de su vehículo, «sin dormir, escuchando a Extremoduro». Para Iván, Robe «lo es todo y lo será siempre, un poeta, un filósofo, un músico, todo en uno, lo tiene todo».

Pablo viajó desde Lezo, en Guipúzcoa. Llevaba unos 45 años escuchando a Robe y, «por desgracia», quiso estar presente en el acto de despedida. Pablo define al placentino como «peculiar, un personaje auténtico, único».

Una característica común a todos los que acudieron a darle su último adiós es que hablan del artista en presente, no en pasado, porque Robe «es», no «era».

Adrián Romero se desplazó desde Valencia con su padre. Tiene solo 18 años, pero destaca que había que estar en Plasencia para despedirse «del último filósofo y humanista que nos quedaba en España. Cuando se nos vaya Sabina, nos habremos quedado sin música de verdad».

Señala que Robe le acompañó «toda mi adolescencia. Le descubrí en la pandemia y todas las etapas de mi vida han sido un álbum de Robe, tanto de Extremoduro como de su época en solitario».

En la cola primaba sobre todo el silencio, aunque a veces, espontáneamente, algunos se atreven a entonar alguna canción del artista. Hay quien llevaba ramos de flores y otros, banderas. Tras avanzar, primero en línea recta y, después, en zigzag por una zona delimitada por vallas, accedían a la rampa principal del palacio y bajaban hasta el auditorio, donde se encontraban las cenizas de Robe, en un escenario cargado de simbología. Por un lado, estaban los instrumentos de sus músicos que, a lo largo del día, tocaron en homenaje al artista. Además, se proyectan vídeos de sus temas y se habilitaron dos mesas con libros de condolencias. También se instaló un cuadro con las pantallas de «Deltoya» y «Mayéutica» y no faltaban las coronas de flores, de su compañía, Dromedario Records, pero también de grupos como Fito y Fitipaldis o Marea.

Quienes salían del palacio tras haber dejado unas palabras en los libros, lo hacían emocionados, algunos incluso llorando o con alguna flor en la mano. Juan Arranz, de Salamanca, definió la experiencia como «muy emotiva, intensa», mientras que Soraya Pérez, de Plasencia, afirmaba que sintió «mucha nostalgia, mucho silencio y tristeza. Aunque él va a seguir estando con sus canciones, sabemos que no lo vamos a volver a ver». Como placentina, lo vivió aún con más intensidad porque «parece que es —otra vez es y no era— uno más de nosotros y es una pena».

Para que todo funcionase con agilidad y sin problemas, el acto contó con una organización cuidada al detalle. Además del equipo de seguridad de la discográfica, con trabajadores procedentes de Cádiz, la Policía Local desplegó una docena de agentes y también participaron una quincena de voluntarios de Protección Civil, además de Policía Nacional y Cruz Roja, en turnos de cinco o seis personas. La ‘capilla ardiente’ permaneció abierta hasta la noche.