Antonia San Juan habla de su lucha contra el cáncer

En pleno tratamiento contra el cáncer, Antonia San Juan acudió a los Premios Forqué y atendió a la prensa desvelando cómo está llevando la enfermedad. «No soy valiente, la enfermedad tú no la eliges. Y cuando aparece tienes dos opciones, o la afrontas o no y la tienes que afrontar», afirmaba la actriz, que también dejó claro que no le gusta dar lástima: «Nada de ‘pobrecita de mí’ ni ‘ténganme pena’».