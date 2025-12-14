Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso ToméViolencia machista VigoRevés urbanístico VigoEducación pública vs. privadaTranvía en VigoCelta-Athletic
instagramlinkedin

Anna Ferrer Padilla, feliz por la boda

Anna Ferrer Padilla, feliz por la boda

Anna Ferrer Padilla, feliz por la boda

Tras anunciar por redes su enlace con Mario Cristóbal, la ‘influencer’, hija de Paz Padilla, comparte con sus seguidores que no llevará pamela en una boda civil que «pinta bien».

TEMAS

Tracking Pixel Contents