Un actor marcado por el exilio

En 1977, cuando las cosas resultaban aún bastante complicadas en materia de censura cinematográfica por mucho que España hubiera entrado en su Transición hacia la democracia, Jaime Chávarri, que venía de realizar un documental sobre la familia Panero que era también una radiografía de la historia reciente del país, El desencanto, eligió a Héctor Alterio para protagonizar A un dios desconocido. El actor argentino, fallecido ayer a los 96 años, sabía mucho de represiones, ya que se instaló en España huyendo de la violencia estatal y paramilitar que se estaba imponiendo en Argentina en los 70.

En A un dios desconocido, que es una de sus mejores interpretaciones, dio vida a un maduro mago homosexual que regresa a los paisajes de su niñez, paisajes nostálgicos pero también terribles, ya que el padre del protagonista fue asesinado en 1936 por un grupo fascista. Un filme ejemplar, entonces y ahora, en cuanto a la memoria histórica.

Padre de actores (Ernesto y Malena), Alterio nació en Buenos Aires en 1929 y deja tras de sí una gigantesca filmografía, de más de 150 títulos entre películas y series en Argentina y España, además de una rigurosa e igual de prolija carrera en los escenarios teatrales. Desde finales de los años 40 hasta la primera mitad de los 70 trabajó en los dos distintos medios. Formó una compañía propia, Nuevo Teatro, con la premisa de revolucionar en la medida de lo posible la escena teatral argentina, y protagonizó desde 1966 algunas de las películas más significativas de aquel periodo firmadas por los fundadores de lo que se considera el cine moderno argentino: Los siete locos de Leopoldo Torre Nilsson, La tregua de Sergio Renán y La Patagonia rebelde de Héctor Oliveira, entre otros títulos.

A un dios desconocido le reportó el premio de interpretación en el festival de San Sebastián y en 2004 se le concedió el Goya de Honor. Había llegado al cine español de la mano del productor Elías Querejeta, que le contrató para papeles secundarios en Pascual Duarte, de Ricardo Franco, y Cría cuervos, de Carlos Saura. Intervino también en la exitosa La guerra de papá, de Antonio Mercero, y Asignatura pendiente, de José Luis Garci.

Su idea era la de compaginar el cine en España y Argentina, pero decidió quedarse aquí y obtener la nacionalidad española, después de ser amenazado de muerte por la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), un grupo terrorista parapolicial en el que estaban implicados elementos de la ultraderecha argentina, delincuentes comunes, una logia italiana, policías corruptos y miembros de las fuerzas armadas.

Esto ocurría en 1974, cuando se encontraba en San Sebastián presentando varias películas argentinas. Tras recibir las amenazas, el festival le facilitó parte de los trámites burocráticos para que pudiera instalarse en el país, al que llegaron unas semanas después su esposa, Ángela Bacaicoa, e hijos. Desde entonces, Alterio sería una figura recurrente tanto en el cine de autor español como en producciones más de consumo: ¡Arriba Hazaña!, Las truchas, Las palabras de Max, El crimen de Cuenca, Asesinato en el Comité Central, la serie Teresa de Jesús, Mi general, Don Juan en los infiernos o El detective y la muerte.

Con la situación política más calmada en Argentina, regresó al cine de su país a mediados de los 80 con filmes del peso de La historia oficial de Luis Puenzo —una reflexión sobre el papel pasivo de algunas personas durante la dictadura de Videla que se alzó con el Óscar a la mejor película de habla no inglesa— y la taquillera El hijo de la novia de Juan José Campanella, en la que dio vida al padre del Ricardo Darín.

Activo hasta el final, su última interpretación fue en la serie creada por Borja Cobeaga y Diego San José, Su Majestad, una fantasía cómica sobre la monarquía española en la que coincidió en un episodio con su hijo Ernesto Alterio. Y más recientemente había representado en teatro una obra de carácter autobiográfico, Una pequeña historia, escrita y dirigida por su mujer, Ángela Bacaicoa.