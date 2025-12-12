Estrella Galicia 0,0 cierra 2025 con un brindis por sus pilotos en MotoGP y Fórmula1

Estrella Galicia 0,0 celebra estos días lo que califica de «hito sin precedentes» como primer patrocinador español de la historia que conquista simultáneamente los títulos mundiales de MotoGP en todas las categorías (Moto2, Moto3 y MotoGP) y el de Constructores con Ducati; así como piloto y constructores en Fórmula 1, las dos competiciones «más importantes y exigentes», destaca la compañía, del mundo del motor. La marca destaca que este éxito corona el proyecto diferencial de la compañía.

El mundial de motociclismo, el primero en cerrarse , el pasado 16 de noviembre en Valencia, dejó la imagen de tres embajadores de Estrella Galicia 0,0 en lo más alto de las tres categorías: José Antonio Rueda en Moto3, Diogo Moreira en Moto2 y Marc Márquez en MotoGP. Tres campeones a los que Estrella Galicia 0,0 acompaña desde hace más de una década y que representan como pocos el espíritu de la compañía gallega: inconformista, diferencial y comprometido.

«Si Rueda y Moreira se iniciaron en el motociclismo de velocidad de la mano del proyecto de desarrollo de pilotos de Estrella Galicia 0,0, y Monlau y han crecido al calor de la compañía, Marc además encarna especialmente la filosofía de superación y de lealtad de la empresa familiar centenaria gallega, que desde 2011 está a su lado en los éxitos y, como el mismo piloto recordó recientemente, sobre todo en los momentos más duros», subraya la firma gallega.

La apuesta de Estrella Galicia 0,0 por la Fórmula 1 culminó el pasado domingo 7 de diciembr cuando McLaren también hizo historia al proclamarse campeón del mundo de Constructores, destacando las 7 victorias de Lando Norris.