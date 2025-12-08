Salvaterra, templo del espumoso gallego

La villa pontevedresa de Salvaterra de Miño, perteneciente a la comarca de O Condado, cerró ayer con éxito de público la XI Festa do Viño Espumoso Galego, que reunión a trece bodegas de tres denominaciones de origen y cientos de personas durante tres días.

Los espumosos fueron degustados acompañados de numerosos productos de calidad de Galicia, como pulpo, zamburiñas o jamón.

El evento contó con la presencia de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, que acompañó a la alcaldesa, Marta Valcárcel, y al presidente del Consello Regulador, Rías Baixas, Isidoro Serantes, en los actos.

La representante del gobierno gallego destacó que esta cita da este año un «salto cualitativo», al transformarse oficialmente en la Festa do Espumoso Galego», gracias al impulso dado por la Xunta al evento.

Así, esta nueva categoría de la fiesta tiene como finalidad impulsar el sector elaborador de vinos espumosos gallegos, dentro del conjunto de productos de las bodegas acogidas a las denominaciones de origen e indicación geográficas protegidas vitivinícolas de Galicia. «Se trata de una apuesta de la Xunta por apoyar la diversificación, innovación y puesta en valor de los vinos gallegos, y más concretamente de los espumosos, reforzando su presencia y reconocimiento tanto en el mercado interior como en el exterior».

Durante la celebración de ayer además fueron nombrados los nuevos cofrades de la Cofradía do Viño do Condado de Tea e Espumosos, que preside Antonio Alén. Victor Manuel Francisco Castro (Restaurante O Frenazo), Julio Domínguez Salgado (Colaborador de la fiesta), Luis Javier López Facorro (Sumiller de Martín Codax y Adegas Galegas) y Manuel Santos Pintos (Bodegas Martín Codax y Adegas Galegas), son los nuevos cofrades.