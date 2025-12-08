Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jesús Ortiz, de presentación en Vigo

El periodista, padre de la reina Letizia, presentará el próximo lunes 15 en El Corte Inglés de Vigo el libro de recetas de su amigo y colega vigués Jorge Alonso, para el que escribió el prólogo.

TEMAS

