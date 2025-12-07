Martín Códax, mejor cooperativa del año y mejor espumoso en el Informe Tim Atkin

Bodegas Martín Códax ha sido distinguida como cooperativa del año en el Rías Baixas Special Report 2025 del prestigioso crítico británico Tim Atkin MW, uno de los prescriptores más influyentes del panorama internacional del vino. En el mismo informe, el espumoso Martín Códax 85, elaborado con 85 meses de crianza en rima, ha sido nombrado vino espumoso del año, alzándose como el mejor espumoso de esta edición. Dos reconocimientos que consolidan el liderazgo de la bodega en la DO Rías Baixas y refuerzan el valor de su modelo de viticultura cooperativa.