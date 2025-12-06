Amancio Ortega, con su familia en Casas Novas

Amancio Ortega ha hecho acto de presencia en la primera jornada del Concurso Internacional de Saltos del Centro Hípico Casas Novas, en Arteixo. En el palco, se ha dejado ver junto a su hija, Marta Ortega, su mujer Flora Pérez, su yerno, Carlos Torreta, y los padres de este.

El empresario ha aparecido en una actitud familiar junto a miembros durante la tarde de este viernes.

Es habitual que Ortega presencie los concursos hípicos, una de sus grandes pasiones. Al palco suele acudir junto a familia y amigos, aunque en los años recientes no siempre ha acudido a los campeonatos.

Concurso Internacional de Saltos

El Centro Hípico Casas Novas cumple 25 años y lo celebra desde hoy con una nueva edición del Concurso Internacional de Saltos, que vuelve a formar parte un año más de la Longines FEI Jumping World Cup, con un completo programa deportivo.

Se disputan cinco pruebas de la categoría 5 estrellas, y seis pruebas de la categoría 1 estrella, destacando el Gran Premio Casas Novas Longines FEI Copa del Mundo del domingo.

El espectáculo comenzó hoy a las 14:00 con dos pruebas de la categoría 1 estrella, el Trofeo Veolia y el Trofeo NH Collection, con alturas de 1,30 m. y 1,40. Estas dos pruebas sirvieron como preludio al inicio del CSI5*W, que tuvo lugar con el Trofeo Checkpoint (1,45), a las 18:15, y el Trofeo Caixabank (1,50), a las 21:15.

Además de poder disfrutar de la actuación de jinetes y amazonas destacados en el panorama internacional, las personas asistentes al Centro Hípico Casas Novas este fin de semana tendrán a su disposición una amplia oferta gastronómica, donde poder disfrutar del producto local, a cargo de Miga, Peculiar, Taberna Hokuto, Sodexo y Adriana Cabot.

El CSI A Coruña 2025 puede seguirse en directo a través de la plataforma ClipMyHorse.TV y en la web oficial: www.csicasasnovas.com.