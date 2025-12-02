Ronqueo de atún en Vigo de la mano de Martín Códax
Hosteleros y empresarios de la provincia de Pontevedra asistieron en el Palacio de la Oliva de Vigo a un evento gastronómico organizado por Bodegas Martín Códax y su nuevo distribuidor, Tomás Fernández. La cita incluyó un despiece artesanal (ronqueo) de atún rojo salvaje acompañado de una degustación de una selección muy especial de vinos de la bodega, con el objetivo de presentar oficialmente esta nueva alianza y reforzar la colaboración con el sector hostelero.
