Woody Allen cumple 90 años como un referente del cine

El cineasta neoyorquino Woody Allen cumplió ayer 90 años como uno de los mayores referentes del séptimo arte, en cuya trayectoria no han faltado sin embargo las polémicas por las que ha sido señalado y rechazado.

Un día como hoy de 1935, Allan Stewart Konigsberg nacía en Nueva York, en el seno de una familia judía, con la que pasó su infancia en Brooklyn. El neoyorquino, que a los 17 años se cambió el nombre legal a Heywood Allen, comenzó a cultivar de joven un sentido del humor que le llevó a publicar chistes en columnas de periódicos.

Su interés por el cine le empujó más tarde a la Universidad de Nueva York (NYU) y al City College, también en la Gran Manzana, aunque nunca llegó a terminar los estudios.

Pese a ello, las 50 películas que carga a sus espaldas han dejado huella no solo entre los espectadores sino entre los críticos y la Academia de Cine, con largometrajes como «Annie Hall» (1977) o «Manhattan» (1979) considerados ya clásicos del séptimo arte.

El director anunció hace años que planeaba retirarse pronto, desmotivado por la reducción del número de semanas que permanecen los filmes en las salas de cine, y de momento «Coup de Chance» (2023) es su último largometraje.

Entre sus obras más reconocidas también figuran «Match Point» (2005), «Blue Jasmine» (2013), «Cafe Society» (2016), «A Rainy Day in New York» (2022), «Midnight in Paris» (2011) o «Vicky Cristina Barcelona» (2008).

En la extensa trayectoria cinhematográfica de Allen, en la que ganó cuatro premios Óscar, no han faltado sin embargo las polémicas, que han definido su carrera como una suma de luces y sombras. Y es que Dylan Farrow, hija adoptiva de Allen y la actriz Mia Farrow, lo acusó en los últimos años de haberla sometido a abusos sexuales cuando era una niña.