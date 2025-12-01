Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elena muestra su faceta solidaria

Mostrando su faceta más solidaria, la Infanta Elena acudió ayer al mercadillo de la Fundación Aladina, donde las familias de la escuela venden manualidades para recaudar fondos.

