Aumenta la inquietud por el estado de salud del marido de Lydia Lozano
La comunicadora se ha visto obligada a faltar a su puesto de trabajo habitual debido a un nuevo bache en la salud de su marido, Charly
Kevin Rodríguez
La preocupación crece por la salud del marido de Lydia Lozano, más aún después de que la colaboradora se haya ausentado de su puesto en '¡De Viernes!' esta semana por este motivo.
Según informan distintas fuentes, su esposo Charly permanece hospitalizado desde hace más de un mes tras someterse a una operación de espalda. Aunque la recuperación parecía ir por buen camino, una grave complicación —una infección bacteriana que afectó una válvula del corazón— desencadenó una nueva intervención y alargó su estancia médica.
En el último programa, los presentadores comunicaron su ausencia citando motivos de “fuerza mayor” y explicaron que Lydia se encontraba cuidando de su marido, provocando en plató una oleada de solidaridad y preocupación.
La periodista había regresado recientemente a la emisión tras una breve pausa, pero decidió apartarse nuevamente para concentrarse en el proceso de recuperación de Charly, que según el equipo médico requerirá un tratamiento prolongado y múltiples revisiones.
