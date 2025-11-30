Práctica de supervivencia para la princesa Leonor

Tras presidir los actos con motivo del 50º aniversario de la democracia en nuestro país, la Princesa Leonor se dejó ver junto a sus compañeros de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA) practicando actividades de supervivencia, evasión, resistencia ante captura y extracción en escenarios hostiles.

Las redes sociales del Ejército del Aire y del Espacio publican unas fotografías en las que se ve a la heredera realizando este tipo de ejercicios, conocidos con el nombre técnico de Devas, que fueron impartidos entre el 26 y 28 de noviembre por el Departamento de Instrucción y Adiestramiento (I+A). Unas actividades que sirvieron para poner en práctica los conocimientos adquiridos en SERE (Supervivencia, Evasión, Resistencia y Extracción) de nivel B y fueron impartidos con el apoyo del Ezapac y del Ala 49 con un helicóptero Sikorsky S-76.

La princesa participó junto con el resto de sus compañeros de formación militar en San Javier en un ejercicio que tuvo una duración de tres días.

La princesa de Asturias, que ingresó a principios de septiembre en la Academia del Aire como alférez y alumna de 4º curso tras su paso, los dos últimos años, por el Ejército de Tierra y la Armada, concluyó ayer mismo este ejercicio Devas, iniciado el miércoles, según relata en su perfil de X junto con varias fotografías.

Según explica, en esta actividad los alumnos pusieron en práctica conocimientos adquiridos en supervivencia, evasión, resistencia y extracción. Durante la actividad, los futuros oficiales aplicaron dichas técnicas mientras que los alféreces hicieron prácticas de mando, lo que permitió ofrecer a los alumnos un entorno de adiestramiento más completo y realista, así como fortalecer su preparación para operaciones reales.