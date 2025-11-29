Vigo vólcase con Palestina
A cidade acolle un acto cívico esta mañá e un obradoiro de encuadernación con fondos para o poeta palestino Nasser Rabah | Concerto benéfico con Rebeliom e Dakidarría o día 12
Vigo non esquece que o pobo palestino continúa baixo a opresión e sufrimento por mor do xenocidio de Israel. Varios actos acolle a urbe.
A Plataforma Cívica de Vigo Pro Palestina organiza un acto cívico conmemorativo ás 12:00 horas na Praza Miguel Ángel Blanco (diante dos Xulgados de Vigo).
A organización sinala que no acto lerán un manifesto sobre a situación na Franxa de Gaza e Cisxordania, e intervirán persoas do ámbito xurídico e literario.
Por outra parte a tenda En caja y papel, na zona de Peritos —número 2 de Jaime Balmes—organiza hoxe dous obradoiros de encuadernación. Se realizará o traballo sobre o libro de poemas «Un sexto dedo en cada man», cos versos do poeta palestino Nasser Rabah, traducidos por Emma Pedreira.
A tarefa consistirá en ilustrar e preparar unhas tapas de cartón para as capas do volume. Cada persoa poderá levar o libro para a casa. Só ten que pagar 12 euros.
Os cartos recibidos serán facilitados a Rabah, que mora nun campo de refuxiados en Palestina. Hai dúas quendas: de 10.00 a 11.30 horas e de 16.00 a 18.00 horas.
Ademais o grupo Diseñatas da Fundación Igualarte ofrece unha asistencia virtual para a xente que non poida acudir.
Por último, hai que lembrar o concerto solidario na Sala MasterClub o 12 ás 21.00 horas con Rebeliom do Inframundo, Dakidarría e Falperrys en acústico e Nadie González. As entradas, a doce euros. Os beneficios serán para Pallasos en Rebeldía, Hope Palestina e Médicos sin Fronteras.
- Una empresa de reformas de Vigo demanda a una clienta por impago y acaba condenada por hacer mal una cocina
- La vida a bordo del capitán solitario y sus tres grumetes
- «Grité '¡Ayuda!' y '¡Socorro!' y nadie llamó a la Policía»: denuncia una agresión en Vigo ante la pasividad de los viandantes
- Davila 26/11/2025
- El Parlamento de Galicia exige al Gobierno que detenga la regulación de la pesca recreativa
- La huelga de auxiliares de Enfermería obliga a suspender cirugías en el Chuvi
- Ribera Povisa ficha al segundo jefe de Cardiología en poco más de un año
- Los médicos protagonizan la huelga en los centros de Atención Primaria de Galicia