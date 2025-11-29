Óscar Cornejo y Adrián Madrid, condenados por la serie de Rocío Carrasco
La Audiencia Provincial de Madrid les imputa una multa de 200.000 euros, además de dos años de inhabilitación y de cárcel por un delito de revelación de secretos
REDACCIÓN
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Óscar Cornejo y Adrián Madrid, responsables de la productora La Osa y antiguos directivos de La Fábrica de la Tele, a dos años de prisión y dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. La sentencia, adelantada por El Mundo, también les obliga a indemnizar con 200.000 euros a Rocío Flores por difundir información relativa a un episodio que vivió con su madre cuando todavía era menor de edad.
Los hechos se remontan a la emisión de la docuserie Rocío. Contar la verdad para seguir viva, producida por La Fábrica de la Tele, donde se utilizaron documentos pertenecientes a un expediente judicial de menores. Según la Audiencia, los materiales difundidos incluían entrevistas, conclusiones del equipo psicosocial y detalles de la sanción impuesta a la adolescente, datos que «contenían aspectos personales e íntimos» de Rocío Flores y que fueron divulgados sin su consentimiento.
La resolución subraya que ese expediente, por su naturaleza, era «reservado y confidencial», y que su incorporación al documental supuso un atentado contra la intimidad de la entonces menor. El tribunal recuerda que, aunque el episodio era conocido públicamente, ello no autorizaba a mostrar información procedente de un proceso protegido por ley.
La causa ya había sido archivada en primera instancia, pero Rocío Flores recurrió ante la Audiencia Provincial, que finalmente ha dado la razón a la demandante. La sentencia considera probado que los productores vulneraron su derecho a la intimidad al revelar datos reservados «de carácter personal y familiar» cuando ella era menor de edad.
