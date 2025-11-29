Francisco Rivera y Lourdes Montes bautizan a su tercer hijo

Francisco Rivera y Lourdes Montes bautizaron ayer a su tercer hijo en común, Nicolás, que nació el pasado 9 de abril completando la felicidad de la pareja, tan enamorada como el primer día después de 14 años de relación.

Al igual que sus hermanos Carmen (10) y Curro (6), el pequeño ha recibido las aguas bautismales en la iglesia de Santa Ana de Triana de Sevilla, hasta donde se han desplazado los familiares y amigos más cercanos del torero y la diseñadora de moda flamenca para acompañarles en este momento tan especial.

Entre los asistentes se encontraban Cayetana Rivera, Cayetano Rivera —en el ojo del huracán tras su accidente de tráfico y al salir a la luz su romance con la reportera Gemma Camacho—, José Luis López El Turronero, muy emocionado porque es el padrino de Nicolás –la madrina es una íntima amiga de Lourdes, Paloma Rojas-Marcos–, y el torero Rafael Gracia El Tato junto a su novia Kate Lapekas, entre otros.