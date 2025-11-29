El dúo musical Sonia y Selena se separa al año de su regreso

Al año de su regreso, el dúo musical Sonia y Selena quedó disuelto por decisión unilateral de una de sus componentes, la barcelonesa Sonia Madoc [la rubia], «debido a varias divergencias», según informa la agencia de representación Equipo Locamente Talent. «Pedimos disculpas a todos los compromisos y eventos que no podrán contar con las actuaciones pactadas. Iremos resolviendo cada caso uno a uno», agrega en la nota aparecida en redes sociales. «Hoy es un día triste para el pop nacional y para las personas que formábamos parte de este proyecto. Sin embargo no tenemos duda de que la música y el legado de Sonia y Selena siempre seguirán vivos», señala. El dúo formado por Sonia Madoc (Barcelona, 1974) y Selena Rodríguez (Castellón, 1975) se formó en 2000.