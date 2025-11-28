Wyoming y Gemma Nierga brillan en los Ondas

Los Premios Ondas celebraron la noche del miércoles al jueves su certamen en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Allí, dos de los premiados, Wyoming y Gemma Nierga, fueron los más aplaudidos por sus discursos posteriores a la recogida del galardón.

El presentador de El Intermedio centró su discurso en la verdad, cargando con los falsos periodistas y la recién condena al fiscal general del Estado: «Un periodista deja de serlo cuando miente, ese no es el cometido. Un periodista es garante de la verdad y como ciudadano exijo una vez más el derecho constitucional a la información veraz», reclamó el rostro de laSexta.

La otra ovación se la llevó Nierga, la presentadora de La 2 Cat al centrar el final de su discurso en la inmigración: «Yo tengo un sueño: que en los Ondas de dentro de un tiempo los premiados se llamen Usman, Salma, Mohamed... Porque eso querrá decir que los que hoy quieren expulsarlos no han ganado y que en este país hemos sabido darles la oportunidad que merece», proclamó.